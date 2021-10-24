Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı; “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir televizyon kanalında Türkiye’deki makam araçlarını eleştirerek “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” cümlelerini kullandı. Program sunucusunun “Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusuna ise şoke eden bir cevap vererek, “Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu tezat ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.