Video Türkiye Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...

Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...

Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi...
20.03.2021 | 10:02

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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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