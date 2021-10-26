Video Türkiye Teşekkürler Türkiye
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

26.10.2021 | 10:21

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Teşekkürler Türkiye 01:00
Teşekkürler Türkiye 26.10.2021 | 10:21
Hava Durumu 26-10-2021 01:30
Hava Durumu 26-10-2021 26.10.2021 | 08:00
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Afganistan’dan 39 yıl önce Sovyet işgalinden kaçan Özbek kökenli Türkler, Hatay’da hayatlarına devam ediyor. SABAH’a konuşan Özbekler, “Türkiye’yi kendi vatanımız gibi görüyoruz” dedi...

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