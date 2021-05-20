Video Türkiye TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video

TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video

TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video
20.05.2021 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 02:09
SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 20.05.2021 | 12:47
TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 02:55
TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 20.05.2021 | 12:02
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 01:38
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 20.05.2021 | 11:05
İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı! 01:12
İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı! 20.05.2021 | 08:33
Hava Durumu 20-05-2021 01:30
Hava Durumu 20-05-2021 20.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. 28:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. 19.05.2021 | 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde' 07:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde' 19.05.2021 | 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı 02:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı 19.05.2021 | 12:03
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır 01:57
TBMM Başkanı Şentop: "Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır" 19.05.2021 | 10:01
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu 08:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu 19.05.2021 | 09:46
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon 02:30
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon 19.05.2021 | 08:32
Hava Durumu 19-05-2021 01:30
Hava Durumu 19-05-2021 19.05.2021 | 08:00
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 17:36
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 18.05.2021 | 16:48
Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK elebaşının öldürülme anı kamerada 00:28
Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK elebaşının öldürülme anı kamerada 18.05.2021 | 14:55
SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı 00:28
SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı 18.05.2021 | 14:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in skandal açıklamasına sert tepki! 17:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in skandal açıklamasına sert tepki! 18.05.2021 | 14:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüreklere su serpecek koronavirüs aşısı müjdesi 02:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüreklere su serpecek koronavirüs aşısı müjdesi 18.05.2021 | 12:06
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin logosunun anlamını açıkladı 02:32
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin logosunun anlamını açıkladı 18.05.2021 | 12:05
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:01
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 18.05.2021 | 11:26
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki Yeni ortakları kovid-19 olmuştur 08:49
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve Millet İttifakı'na sert tepki "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur" 18.05.2021 | 11:10

Türkiye'nin Otomobili TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor. Gemlik tesislerindeki çalışmaları canlı yayın üzerinden 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Fabriki inşaatının son durumu ise drone ile havadan görüntülendi

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor. TOGG'un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

TEMEL BETON İŞLERİNİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI
'Bir fabrikadan daha fazlası' olarak tanımlanan Gemlik tesislerinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akıllı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken tesislerde çalışmalar hazırlanan videoda anlatıldı. Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı. Çelik kolon imalatı sürüyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u bitti.
Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı, kolon montaj işlerine başlandı. Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlandı, kolon ve döşeme imalatları başladı.
Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlanırken, temel kalıp imalatları start aldı. Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, tesis ana giriş, batarya, su işleme tesisi olarak açıklandı.

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM
TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA