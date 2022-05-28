TOGG sevindiren haberi paylaştı: "İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" | Video

TOGG yakın bir zamanda yollardaki yerini almaya hazırlanırken çok kritik bir başarıya daha imza atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" denildi. Paylaşımda üretim anına ilişkin bir de video yer aldı.