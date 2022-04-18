TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video

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TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.