Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kış Tatbikatı-2023 Kars'ta devam ediyor | Video 29.01.2023 | 16:04 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı-2023 Kars'ta devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kış Tatbikatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tatbikat görüntülerini paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı tatbikatlarından olan ve 18 Ocak'ta başlayan Kış Tatbikatı-2023, devam ediyor. Azerbaycan, Almanya ve İngiltere dahil 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikat, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olma özelliğini de taşıyor. Karsın Sarıkamış ilçesinde devam eden Kış Tatbikatı 2 Şubat tarihinde sona erecek. Zaman zaman eksi 18 dereceye kadar düşen yoğun kış koşullarında devam eden tatbikatın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Kar yağışının etkisi altında olan Sarıkamış'ta görevlerini yerine getirmeye devam eden Mehmetçiklerin görüntüleri hayranlık uyandırıyor.

"ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞIMIZIN İSİMSİZ KAHRAMANLARINI BİR DE KIŞ TATBİKATI'NDA İZLEYELİM"

MSB tarafından yapılan paylaşımda," Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de Kış Tatbikatı'nda izleyelim" ifadeleri yer aldı. Görüntülerde Özel Kuvvetler Birliklerinin zorlu kış koşullardaki operasyon faaliyetlerine yer verildi. Tatbikatta 43 farklı türde 651 araç, 23 değişik çapta ve cinste 865 silah kullanılıyor. Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirildiği tatbikatta; tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.