Video Türkiye Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri | Video
Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri | Video

Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri | Video

25.09.2022 | 16:44

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Milli Savunma Bakanlığı, Belçika'da düzenlenen "Sanicole Hava Gösterisi"ne katılan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu paylaştı.

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Belçika'da düzenlenen Sanicole Hava Gösterisi'ne Türk Yıldızları damga vurdu. Etkinlikte 11 Eylül'de yerel saatle 14.50'de gösteri yapan Türk Yıldızları, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayan Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisinin görüntülerini yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, Belçika'daki 'Sanicole Uluslararası Hava Gösterileri'nde ülkemizi başarıyla temsil etti" ifadelerini kullandı.

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