Video Türkiye Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı
Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli tamamlandı

26.12.2021 | 18:12

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Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli tamamlandı.

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