Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, platform kapsamında "kamu diplomasisi", "uluslararası medya", "stratejik iletişim", "eğitim", "mevzuat ve regülasyon", "dijitalleşme ve uluslararasılaşma" komitelerinin kurulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

"Liderlerimizin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, güçlü bir perspektif ve dinamik bir yapılanma ile hem Türkiye ve Azerbaycan halklarına hem de uluslararası topluma yönelik ses getirecek çalışmalara imza atacağız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev:

"İki ülkenin kardeşliğinin ve stratejik müttefikliğinin önemli unsurlarından biri haline gelen Ortak Medya Platformumuz, oluşturduğumuz komitelerin çalışmalarıyla etkinliğini daha da artıracak"