Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da devam eden çatışmalar dünyadaki ırkçı ve ayrımcı yaklaşımların turnusol kağıdı olmaya devam ederken Türkiye mağdurun dili dini, ten rengini ayırt etmeksizin sahip çıkan tek ülke olmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüşerek başlattığı tahliye çalışması sonucu ilk etapta 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Ukrayna'dan tahliye edilerek Antalya'ya getirildi