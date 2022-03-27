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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak 27.03.2022 | 21:12
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Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi 27.03.2022 | 20:28
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Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu 26.03.2022 | 22:00
01:02
Başkan Erdoğan, "adeta şifa" diyerek açıkladı: Bu dörtlüyü yer yatarım 26.03.2022 | 21:43
01:01
Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti... 26.03.2022 | 19:43
20:43
01:31
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
06:48
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Özel gencin davetine özel ziyaret 26.03.2022 | 11:46
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Başkan Erdoğan kokpite girdi, pilotlara merak ettiği soruları sordu 25.03.2022 | 20:59
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Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz 25.03.2022 | 17:48
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"Hezarfen Uçuş Deneyimi" hayata geçti | Video 24.03.2022 | 11:13
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da devam eden çatışmalar dünyadaki ırkçı ve ayrımcı yaklaşımların turnusol kağıdı olmaya devam ederken Türkiye mağdurun dili dini, ten rengini ayırt etmeksizin sahip çıkan tek ülke olmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüşerek başlattığı tahliye çalışması sonucu ilk etapta 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Ukrayna'dan tahliye edilerek Antalya'ya getirildi