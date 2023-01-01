Video Türkiye Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video
Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video

Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video

01.01.2023 | 12:34

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Türkiye'de, doğalgazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 "enerjinin yılı" olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı bir video paylaştı.

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