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Türkiye kartları yeniden dağıtacak! 2023 'enerjinin yılı' olacak | Video 01.01.2023 | 12:34
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Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’den yeni yıl mesajı | Video 01.01.2023 | 08:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! 26.12.2022 | 17:13
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MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın yıl dönümüne özel video 22.12.2022 | 08:59
Türkiye'de, doğalgazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 "enerjinin yılı" olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı bir video paylaştı.