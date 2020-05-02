Türkiye'nin 3 günlük virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. İşte3 günlük Türkiye corona virüs tablosu