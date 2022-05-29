Türkiye’nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği: “KN-12” | Video

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilen, Türkiye’nin ara kalibre atış yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği olma özelliğine sahip olan KN-12, Mehmetçik’in gücüne güç katacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeği, üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücüne güç katacak. Değiştirilebilir namlu yapısı sayesinde 7.62 mm ve 8.59 mm kalibrelerde atış yapabilen uzman nişancı tüfeği KN-12 modüler yapısı ile de personele kullanım kolaylığı sağlayacak. 7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeği, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Haziran ayı içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi planlanan KN-12, Mehmetçik'in sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olacak. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. Türkiye'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olan KN-12'nin yeteneklerini ise ilk kez İHA görüntüledi.

"KN-12, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNE GİRECEK OLAN İLK DEĞİŞKEN KALİBRELİ UZMAN NİŞANCI TÜFEĞİ"

KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeği'nin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, "KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip" ifadelerini kullandı.

"KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeğimiz de diğer silahlarımızda olduğu gibi NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı"

MKE tarafından üretilen tüm silahlarda olduğu gibi KN-12'nin de NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladığını vurgulayan Yağbasan, "KN-12 Değişken Kalibreli Uzman Nişancı Tüfeğimiz de diğer silahlarımızda olduğu gibi NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından gerçekleştirilen, kullanıcının da katılımıyla beraber yaptığımız tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Mayıs ayının sonu gibi de ilk parti teslimatımızı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK BİN 200 METRE VE ÜZERİ ETKİLİ MENZİLE SAHİP"

KN-12'nin değişken kalibre özelliği ile Türkiye'de bu alanda üretilen ilk uzman nişancı tüfeği olduğunu belirten Yağbasan, "8.59 kalibre büyüdüğü için 7.62 fişekten daha uzak mesafelere hassas atış yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşık bin 200 metre ve üzeri etkili menzile sahip. Etkili menzildeki dağılımı da 1 MOA, yani yaklaşık 100 metrede 3 santimetrelik bir dağılıma sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yerlileşme hamlesiyle beraber ilk defa böyle ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bu tarz ürünleri kendi askerimize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olsun, dünya literatüründeki diğer silahlardan üstünlükleri var, kesinlikle daha olumsuz bir yöne sahip değil" diye konuştu.