Türkiye'nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hava Durumu 03-01-2022 03.01.2022 | 08:00
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Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
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Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.