Video Türkiye Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video

22.03.2023 | 09:54

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Bursa’daki bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu. Tecrübe merkezinde sergilenen TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasına mobil tecrübe merkezi kuruyor. Bursa'da bir alışveriş merkezinde 'Gemlik' adı verilen rengiyle sergilenen TOGG'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektiriyor. Otomobili ziyaret eden vatandaşlar yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 40 gün daha sergilenmesi beklenen TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"EŞİM TÜM MALVARLIĞINI SATIP ALACAK"
Eşinin tüm malvarlığını satıp TOGG alacağını söyleyen Sibel Karadeniz, "Birkaç gündür yollarda görüyoruz. Eşim bütün malvarlığımı satıp alacağım diyor. Ben de almasını isterim, çok güzel bir araç. Gerçekten yakından daha güzelmiş" şeklinde konuştu.

"ALMADAN ÖNCE YAKINDAN GÖRELİM DEDİK"
Otomobili satın almadan önce yakından incelemek istediğini söyleyen Özcan Başoğlu, "İnternetten takip ediyorduk. "Bir an önce gelsin de görelim" istiyorduk. Burada sergileniyor. Biz de daha yakından bakmak istiyoruz. Almaya niyetimiz var. Başvuru yapmadan önce bir yakından görelim dedik" diye konuştu.

"İNEGÖL'DEN GÖRMEK İÇİN GELDİK"
TOGG'u yakından görebilmek için 45 kilometreden geldiğini belirten Volkan Temel, "Dış tasarımı dizayn olarak mükemmel bir araç. Bu fiyata, bu standartlarda alınabilecek başka bir elektrikli araç göremiyorum. İnegöl'den sırf onu görmek için geldik. Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz" dedi.

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