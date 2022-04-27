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OTOMATİK OYNAT
03:27
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu 27.04.2022 | 21:11
01:37
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu 27.04.2022 | 18:51
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Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA binasına bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı 27.04.2022 | 07:48
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 26.04.2022 | 11:26
06:05
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Anzaklar ‘şafak ayini’ ile atalarını andı | Video 25.04.2022 | 09:01
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01:45
Taksim metro istasyonu'nda yangın 25.04.2022 | 00:07
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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı 24.04.2022 | 18:27
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İzmir'de pitbull dehşeti! "Gerçekten korkuyoruz" 24.04.2022 | 18:37
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MSB, 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video 24.04.2022 | 12:29
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1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan töreni 23.04.2022 | 10:19
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.