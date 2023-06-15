Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video
Konya'da Uluslararası "Anadolu Ankası-2023" tatbikatı devam ediyor.
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