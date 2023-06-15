Video Türkiye Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video
Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video

Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video

15.06.2023 | 12:58

Konya'da Uluslararası "Anadolu Ankası-2023" tatbikatı devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video 05:40
Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı nefes kesti | Video 15.06.2023 | 12:58
SON DAKİKA: 19 ilçe il oluyor! İşte il olmaya aday ilçeler... | Video 02:04
SON DAKİKA: 19 ilçe il oluyor! İşte il olmaya aday ilçeler... | Video 15.06.2023 | 12:49
Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 00:54
Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 15.06.2023 | 10:46
Ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 04:10
Ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 15.06.2023 | 10:05
Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan’ın katılımıyla başladı | Video 02:36
Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başladı | Video 14.06.2023 | 15:22
41 terörist etkisiz hale getirilmişti! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Video 00:37
41 terörist etkisiz hale getirilmişti! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Video 14.06.2023 | 11:14
Fethi Sekin’in intikamı alındı! PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 05:34
Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.06.2023 | 10:15
Japonya’da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü | Video 02:50
Japonya'da askeri tesisteki atış eğitiminde 2 kişi öldü | Video 14.06.2023 | 10:07
Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video 07:56
Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video 14.06.2023 | 09:38
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 05:06
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 13.06.2023 | 09:53
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 05:54
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 12.06.2023 | 10:43
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 02:24
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 11.06.2023 | 13:18
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: Kosova’da KFOR komutasını devralabilir | Video 08:28
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video 11.06.2023 | 09:50
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 00:37
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 10.06.2023 | 16:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ dan asgari ücret açıklaması | Video 09:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz' dan asgari ücret açıklaması | Video 10.06.2023 | 15:42
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! 2023 Asgari ücret ara zam ne kadar olacak? | Video 01:11
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! 2023 Asgari ücret ara zam ne kadar olacak? | Video 10.06.2023 | 09:43
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 02:10
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 09.06.2023 | 13:48
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 05:12
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 09.06.2023 | 13:16
Hürjet, 10’uncu kez uçtu | Video 00:45
Hürjet, 10'uncu kez uçtu | Video 09.06.2023 | 13:17
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor | Video 04:39
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor | Video 09.06.2023 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA