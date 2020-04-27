Yasak Sonrası İstanbul'da Araç Trafiği Dikkat Çekti! / A Haber
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İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İstanbul Ataşehir ve Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan trafik polisleri yolu açmak için zaman zaman uyarı da bulundu..