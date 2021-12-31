Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor!

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Hava Durumu 28-12-2021 28.12.2021 | 08:00
2022'ye saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştururken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.