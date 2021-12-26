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OTOMATİK OYNAT
00:29
Başkan Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi 26.12.2021 | 19:07
02:07
Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar 26.12.2021 | 18:51
02:46
01:12
Son Dakika: Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır | Video 26.12.2021 | 13:28
01:30
Hava Durumu 26-12-2021 26.12.2021 | 08:00
09:58
01:30
Hava Durumu 25-12-2021 25.12.2021 | 08:00
04:35
SON DAKİKA:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik 24.12.2021 | 16:35
01:22
Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video 24.12.2021 | 14:52
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
01:30
Hava Durumu 24-12-2021 24.12.2021 | 08:00
00:47
Fatma Şahin'den pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in ailesine ziyaret! 23.12.2021 | 22:58
01:44
Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı 23.12.2021 | 20:01
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Göz doktorunun burnunu kırdı 23.12.2021 | 18:37
Korkunç olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı... Sahibi olan ancak başıboş bırakılan pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.