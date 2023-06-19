Video Üvey Anne Üvey Anne 1. Bölüm: “Her şeyi sana anlatıp seninle gülmek istiyorum” | Video
Üvey Anne 1. Bölüm: “Her şeyi sana anlatıp seninle gülmek istiyorum” | Video

Üvey Anne 1. Bölüm: “Her şeyi sana anlatıp seninle gülmek istiyorum” | Video

19.06.2023 | 20:41

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol aldığı dizi, Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer'in hasta olan eşi Efsun'u kaybetmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.

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