Üvey Anne 1. Bölüm: Serap'ın Efsun'a olan nefreti... Kolonya sürüp, ağlamış numarası yaptı! | Video
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol aldığı dizi, Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer'in hasta olan eşi Efsun'u kaybetmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.
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