Video Trendler Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video

17.12.2021 | 08:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Öykü Karayel’in duygusal anlarında eşi Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı 02:49
Öykü Karayel'in duygusal anlarında eşi Can Bonomo gözyaşlarına hakim olamadı 17.12.2021 | 09:19
Üsküdar’da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 04:01
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 17.12.2021 | 09:02
Çöpte bulduğu 20 bin TL’yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video 02:31
Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu | Video 17.12.2021 | 08:49
SON DAKİKA: Müge Anlı’da cinayet ifadesi şoku! Polisler Müge Anlı stüdyosundan böyle aldı 03:42
SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet ifadesi şoku! Polisler Müge Anlı stüdyosundan böyle aldı 16.12.2021 | 17:00
Afyonkarahisar’da liseli kızların kavgası böyle görüntülendi | Video 00:21
Afyonkarahisar'da liseli kızların kavgası böyle görüntülendi | Video 16.12.2021 | 16:39
Son Dakika: Asgari ücret 2022 değerlendirmeleri devam ediyor! Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu | Video 01:15
Son Dakika: Asgari ücret 2022 değerlendirmeleri devam ediyor! Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu | Video 16.12.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı: ’Asgari ücrette gelir ve damga vergisi’ni kaldırıyoruz’ | Video 08:36
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı: 'Asgari ücrette gelir ve damga vergisi'ni kaldırıyoruz' | Video 16.12.2021 | 16:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL | CANLI YAYIN A Haber izle | 11:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL | CANLI YAYIN A Haber izle | 16.12.2021 | 15:05
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 11:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:04
SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 02:36
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 16.12.2021 | 12:02
Kadıköy’de ilginç anlar! ‘Ben Superman’im’ dedi, kafedeki masanın üzerine böyle uçtu | Video 02:09
Kadıköy’de ilginç anlar! ‘Ben Superman’im’ dedi, kafedeki masanın üzerine böyle uçtu | Video 16.12.2021 | 10:53
Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:30
Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2021 | 10:38
Müge Anlı’da Meliha Özsu cinayetinde son dakika! Müge Anlı’da art arda şok açıklamalar 17:52
Müge Anlı'da Meliha Özsu cinayetinde son dakika! Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar 16.12.2021 | 10:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 11:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:50
Van’da yankesicilik yapan şahıslar kameraya böyle yakalandı | Video 00:34
Van'da yankesicilik yapan şahıslar kameraya böyle yakalandı | Video 16.12.2021 | 09:23
Hatay’da yol kesip böyle göbek attılar 00:39
Hatay'da yol kesip böyle göbek attılar 16.12.2021 | 09:06
Son Dakika: Kadıköy’de sokağa idrar yapma kavgasında darp edilen müzisyen Okan Duman yaşananları anlattı | Video 04:38
Son Dakika: Kadıköy'de sokağa idrar yapma kavgasında darp edilen müzisyen Okan Duman yaşananları anlattı | Video 15.12.2021 | 16:23
Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül’ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:31
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı | Video 15.12.2021 | 14:39
Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video 01:38
Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video 15.12.2021 | 13:08
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 07:12
Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 15.12.2021 | 11:28

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ
Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA