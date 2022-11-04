1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaş, nehirde ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor .