Video Yaşam 1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video

1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video

04.11.2022 | 10:12

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OTOMATİK OYNAT

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaş, nehirde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, 1 gündür kendisinden haber alınamayan Hanönü ilçesi Akçasu köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hüseyin Baş'ın bulunması için jandarma ve köylüler arama çalışması başlattı. Baş'a ait araç Gökırmak Nehri kıyısında bulundu. Nehir çevresinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Baş'ın cansız bedenini nehirde buldu. Nehirden çıkartılan Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor .

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