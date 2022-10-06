1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video

Yüreği vatan sevgisi ile dolu olan Bardet - Biedl sendromlu Mertcan Akdağ, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu jandarma olma isteğini Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Mertcan 1 gün boyunca asker olmanın gurunu ve onurunu yaşadı

Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 5 Ekim 2022 tarihinde başvuruda bulunan Bardet - Biedl sendromlu Mertcan Akdağ'ın (20) annesi Sündüs Akdağ, oğlunun küçüklüğünden bu yana Jandarma olmak istediğini belirtti. Müracaat üzerine Mertcan'ın hayalini gerçekleştirmek isteyen Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile temsili askerlik hazırladı.

Önce Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim olan Mertcan'ın kaydı yapıldı. Daha sonra berbere götürülerek asker traşı olan Mertcan için hazırlanan üniforma giydirildi. Alayda arkadaşlarıyla tanışan Mertcan, alayın kantininden alış veriş yaptı. Karavanada sıraya girerek yemeğini aldı.

Vali Numan Hatipoğlu ve Tokat İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, Mertcan'ı alayda ziyaret ederek birlikte yemek yediler. Bir gün asker olmanın heyecanını yaşayan Mertcan askerliğinin sonunda terhis belgesini Vali Numan Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.

Mertcan'ın annesi Sündüs Akdağ, 5 çocuğundan ikisinin engelli olduğunu veMertcan'ın küçüklüğünden beri tek hayalinin jandarma olmak olduğunu belirterek "Oğluma bir günlük asker olmanın sevincini yaşatan Valimiz Numan Hatipoğlu başta olmak üzere Tokat Jl Jandarma Komutanımız Bahri Bostancı ve Jandarma Teşkilatı ile Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum." Dedi.