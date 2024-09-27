1 işçinin öldüğü vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 27.09.2024 | 10:42 Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan 20 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Feci olay güvenlik kamerasında

Yaşanan vinç kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak 20 yaşındaki Furkan Bozkurt'un üzerine devrildiği saniye saniye görüntülere yansıdı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ihmali olduğu iddia edilen M.T K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.