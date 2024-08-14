Video Yaşam 1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı! Düğün salonu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

14.08.2024 | 13:02

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonu önüne motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed A. ve Görkem G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, saldırının sebebinin ise 2 gün önce aynı gruplar arasındaki küfürleşme yüzünden olduğu ortaya çıktı.

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