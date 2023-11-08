1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kızıltepe ilçesi Dedeman kavşağı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 33 *** 66 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.