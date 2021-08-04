Video Yaşam 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
04.08.2021 | 14:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video 01:08
Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video 04.08.2021 | 16:09
Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:37
Beyoğlu'nda cinayet anları kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.08.2021 | 15:49
Sultangazi'de patlayan elektrik kablolarının park halindeki ticari aracın üzerine düştü | Video 02:46
Sultangazi'de patlayan elektrik kablolarının park halindeki ticari aracın üzerine düştü | Video 04.08.2021 | 15:49
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası | Video 05:54
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası | Video 04.08.2021 | 15:41
Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı 01:57
Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı 04.08.2021 | 15:44
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 01:23
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi | Video 04.08.2021 | 15:09
Çektiği videoyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 06:43
Çektiği videoyla Türkiye'yi ağlatmıştı! Hayvanlarına ağlayan vatandaş doğan oğlağıyla teselli buluyor | Video 04.08.2021 | 15:08
Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:02
Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.08.2021 | 15:08
Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video 02:11
Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video 04.08.2021 | 14:15
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:02
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2021 | 14:15
Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video 00:42
Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video 04.08.2021 | 14:44
Kahramanmaraş’ta feci yangın! Araçlar tek tek patlayarak yanıyor | Video 01:32
Kahramanmaraş’ta feci yangın! Araçlar tek tek patlayarak yanıyor | Video 04.08.2021 | 13:51
Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 02:07
Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 04.08.2021 | 13:52
İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki yangın kamerada 00:21
İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki yangın kamerada 04.08.2021 | 14:06
Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada | Video 02:05
Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada | Video 04.08.2021 | 13:51
Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi | Video 04:43
Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi | Video 04.08.2021 | 13:25
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı | Video 00:39
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı | Video 04.08.2021 | 13:21
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi | Video 02:05
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi | Video 04.08.2021 | 13:21
Şırnak Gabar Dağında bin 700 yıllık Manastır keşfedildi | Video 06:47
Şırnak Gabar Dağında bin 700 yıllık Manastır keşfedildi | Video 04.08.2021 | 11:20
İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücüye taksici dehşeti kamerada! Önce sözle taciz eden taksiciler böyle yumruklarla saldırdı... 01:10
İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücüye taksici dehşeti kamerada! Önce sözle taciz eden taksiciler böyle yumruklarla saldırdı... 04.08.2021 | 10:57

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga neticesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan alkollü restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Z.Ş. B.Y. ve F.F.B. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Birol Kibar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.Ş., Z.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C. isimli şahısları, suç aleti tabancalar ile birlikte yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürerken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı görülüyor. Kapı önünde çıkan tartışma sırasında şahıslar tabancalarını çıkartan şahıslar birbirilerine ateş açıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA