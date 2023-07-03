1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2023 | 11:16 Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı.Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.