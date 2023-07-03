1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
00:48
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı | Video 03.07.2023 | 12:04
08:45
02:24
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı | Video 03.07.2023 | 11:38
00:19
Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı... O anlar kamerada | Video 03.07.2023 | 11:25
01:36
03:30
04:35
İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video 03.07.2023 | 10:53
04:59
01:48
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video 03.07.2023 | 10:41
03:49
Arpaçay menderesleri görenleri mest ediyor | Video 03.07.2023 | 10:36
00:29
Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 03.07.2023 | 10:29
00:59
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video 03.07.2023 | 10:21
01:14
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video 03.07.2023 | 10:21
01:43
00:33
Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 03.07.2023 | 09:36
04:03
01:03
Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video 03.07.2023 | 09:12
00:44