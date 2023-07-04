1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın tutuklanan sürücüsü cipini suçladı | Video 04.07.2023 | 12:24 Diyarbakır'da, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine giren ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan cipin ‘taksirle adam öldürme’ suçundan tutuklanan sürücüsü Bager Polat (27), ifadesinde aracını suçladı. 1.27 promil alkollü çıkan Polat, ifadesinde “Bir bardak alkol aldım. Araç benim kontrolümün dışında hızlandı. Frene basmama rağmen fren tutmadı” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 30 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar (52) ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk babası Aydın Gündoğar'ın yaklaşık 1 ay önce emekli olduğu, oto galericilik yaptığı ve o akşam kuzeninin düğününe katıldıktan sonra arkadaşlarıyla bayramlaşmak için buluştuğu belirtildi. Gündoğar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cipin sürücü olan ve 1.27 promil alkollü çıkan Bager Polat, tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, çıkarıldığı mahkemede, cipini suçladı. Polat, ifadesinde bir bardak alkol aldığını belirterek, "Araç benim kontrolümün dışında hızlandı. Araç gaz kesti. Frene basmama rağmen fren tutmadı" diye konuştu. Polat, 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastanedeki diğer yaralıların tedavisi sürüyor.