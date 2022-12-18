Video Yaşam 1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video

1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video

18.12.2022 | 08:44

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Sakarya’da iki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan 1 kişinin ölmesi, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma anları saniye saniye kaydedildi. Dakikalarca süren çatışma görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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Olay, gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi. Mekanın içerisinde dakikalarca süren silahlı çatışmada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralandı. Gecenin sessizliğini bozan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Toykar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toykar, Geyve Nuruosmaniye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri iki mekan ve yaralıların kaldırıldıkları hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Çıkan çatışmada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. Kavgada kullanıldığı düşünülen 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ekiplerce ele geçirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olay anı ise mekanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, mekanın içerisinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın, yerini biranda silahlı kavgaya bıraktığı anlar yer aldı. Silahların çekilmesiyle birlikte kalabalığın dağıldığı ve sonrasında çatışmanın dakikalarca sürdüğü anlar görüntülere an be an yansıdı. Yaralanan bir kişinin taşındığı ve çatışma anında bir kişinin ise tezgahın arkasında korku dolu şekilde saklanması da dikkatlerden kaçmadı.

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