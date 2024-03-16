Video Yaşam 1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video
1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video

1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video

16.03.2024 | 12:53

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.

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Gece saatlerinde Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana gelen kazada; karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye otomobil çarpmıştı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. Feci kazaya ait ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin adeta içini ürpertti. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa otomonilin çaptığı ve çarpmanın etkisiyle kazada ölen Okan İmseytoğlu'nun metrelerce havaya uçtuğu görüldü.
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