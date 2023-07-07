1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazada otomobilin iş yerine dalma anı, marketin iç kamerasına yansıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı. Kazaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Hızla kapalı iş yerine dalan araç, marketin içini gösteren güvenlik kamerasına yansıdı.
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