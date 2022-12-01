Video Yaşam 1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video
1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video

1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video

01.12.2022 | 11:01

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Uşak’ta çevirme noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilo metemfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Edinilen bilgiye göre; dün abah erken saatlerde D300 karayolu üzerinde bulunan Polis Şeker Uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında, özel araçlarıyla geçmekte olan karı koca görünümlü iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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