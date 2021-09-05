Video Yaşam 1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video

1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video

1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video
05.09.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de araca silahlı saldırının ardından mahalle kavgası kamerada | Video 02:30
Arnavutköy’de araca silahlı saldırının ardından mahalle kavgası kamerada | Video 05.09.2021 | 11:09
Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:56
Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 05.09.2021 | 11:11
Marmara Denizi’nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti | Video 06:25
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti | Video 05.09.2021 | 11:13
Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler | Video 04:23
Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler | Video 05.09.2021 | 11:19
7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video 02:07
7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video 05.09.2021 | 11:00
Otobüsteki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01:00
Otobüsteki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 05.09.2021 | 10:41
1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video 01:38
1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video 05.09.2021 | 10:41
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:46
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 05.09.2021 | 10:16
Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada | Video 00:26
Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada | Video 05.09.2021 | 10:11
Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı | Video 02:00
Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı | Video 05.09.2021 | 10:11
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi’nde görüntülendi | Video 05:18
Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi’nde görüntülendi | Video 05.09.2021 | 09:54
Adana’da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 02:25
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 05.09.2021 | 09:54
Mucizevi kurtuluş kamerada! Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 00:18
Mucizevi kurtuluş kamerada! Takla atan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 05.09.2021 | 10:11
Silivri’de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video 00:28
Silivri'de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video 05.09.2021 | 09:55
Kadıköy’de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:43
Kadıköy’de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2021 | 09:48
Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video 00:20
Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video 05.09.2021 | 09:48
Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video 04:28
Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video 05.09.2021 | 09:34
Arnavutköy’de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:47
Arnavutköy’de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 05.09.2021 | 09:36
Son dakika! İstanbul Silivri’de fabrika yangını | Video 00:59
Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 05.09.2021 | 09:18
Malatya’da ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04:28
Malatya'da ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 05.09.2021 | 08:57

Adana’da iki kişinin 4 arkadaşıyla birlikte çalıştıkları iş yerinden 1 milyon liralık sulama sistemi ekipmanları çaldıktan sonra polis tarafından yakalanması anbean görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., bir müşterisi alışveriş için kendisinden damlama sulama sitemi almak isteyince, gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen S.B., polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu Onur Hakan B., otomobil yanında sohbet ederken polis ekiplerince yakalandı. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul etti, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Ayrıca Onur Hakan B., Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp, sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp, emniyete götürdü. Onur Hakan B.'nin, malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA