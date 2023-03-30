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1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video

1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video

30.03.2023 | 10:07

Samsun’da hediyelik eşya üreten Temel Samangül (60), 1 TL’ye toplattığı atık şişleri sanat eserine dönüştürerek, Avrupa’ya 50 euroya satıyor.

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36 yıldır hediyelik eşya imal edip satan Temel Samangül, son yıllarda farklı bir alana yöneldi. Pirince isim yazmanın yanı sıra birçok hediyelik eşya da üreten Samangül, atık şişeleri ekonomiye kazandırmak için sanat eserine dönüştürme kararı aldı. Atık içki, sirke, gazoz gibi cam şişeleri toplatan Samangül, bu eserlere ören yerlerinin figürlerini yerleştirerek, şişe rölyef haline getirerek satışa sundu. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken şişe rölyefler iç piyasada 50 TL'den, Avrupa'da ise 50 eurodan alıcı buluyor.

"ŞİŞELER AVRUPA'DA 50 EURODAN SATILIYOR"
1 TL'ye toplattıkları şişelerin Avrupa'da 50 euoya alıcı bulduğunu ifade eden Temen Samangül, "Kullanılmış tüm atık şişeleri arkadaşlarımıza çöpten toplatıyorum. Onlara da şişe başına 1 TL gibi cüzi bir para veriyorum. Şişer, atölyeye geldikten sonra ilk önce steril hale getiriyoruz. Bu şişelere gerekli işlemi yaptıktan sonra ören yerlerinin rölyeflerini çalışarak, sanat eserine dönüştürüyoruz. Kısacası yapığım şey; atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak. 1 TL'ye toplattığım şişeler sanat eserine dönüştükten sonra yurt dışında 50 euroya satılıyor. Türkiye'de ise sanat esrine dönüştürdüğümüz şişeyi 50 TL'ye satıyoruz. Benden 50 TL'ye şişeleri alanlar da yurt dışında bu şişeleri 50 euroya satıyor" dedi.

"ESKİDEN BİN ADET GELEN SİPARİŞ 10 BİN ADETE ÇIKTI"
Şişe rölyef yapan atölyelerin kapanması ile siparişlerin arttığını ama üretim kapasitelerinin az olması nedeniyle siparişlerin birçoğunu reddetmek zorunda kaldığını dile getiren Samangül, "Şişelere Asos, Efes, Sümela, Samsun'daki ören yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz. Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum. Eskiden ayda bin adet sipariş geliyordu, şimdi 10 bin adet sipariş geliyor. O kadar üretim yapacak durumda değiliz. Üreticiler bizim sektörde iyi para kazanıyor. Çin üretimleri bizim satışımızı etkiledi. Onlar kendi kültürünün hediyelik ürünleri gönderdiği için pek rağbet görmüyor. Yerli ve yabancı turistler Türkiye'ye ait hediyelik eşya alıyorlar" diye konuştu.

"HAFTADA 300 ŞİŞEYİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Yüklü bir sipariş aldıklarında haftada 300 şişeyi ekonomiye kazandırabildiklerini vurgulayan Temel Samangül, "Bir atık şişenin sanat eserine dönüşme süreci biraz meşakkatli. Temizlik işleminin ardından kazıma, yıkama işleminin ardından kaplama yapıyoruz. Kaplamanın ardından üzerine ören yerinin rölyefini geçiriyoruz. Pişirme tekniğinin ardından son olarak boyuyoruz. Kullandığımız boyalarda da vernik gibi kimyasal boyalar değil, su bazlı boyalar kullanıyoruz. Şişenin gelmesi ve atölyeden çıkması olarak hesaplarsak haftada 300 şişeyi sanat eserine dönüştürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ŞİŞE BULMAK"
Şişe bulmakta sıkıntı yaşamaya başladıklarını da belirten Temel Samangül, "Şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı atık şişe bulmada yaşanıyor. Önceden alkol şişelerin içindeki ucuzdu ve bolca şişe bulabiliyorduk. Şişe satışı azaldığı için bulmakta da zorluk çekiyoruz. Zorunlu haller dışında her zaman şişelerin atık malzeme olmasına dikkat ediyoruz. Kullanılmış, anısı olan şişenin üzerine çalışmak bana daha çok zevk veriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de 50 TL, Avrupa'da 50 euroya satılan rölyef şişeler yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekiyor.

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