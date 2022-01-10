Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
04:01
Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.01.2022 | 14:41
04:21
03:39
Göyne Sulama Barajı buz tuttu | Video 10.01.2022 | 14:26
01:02
1 ton kaçak nargile tütünüyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 14:21
02:09
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video 10.01.2022 | 13:59
03:58
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video 10.01.2022 | 13:53
01:05
Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:11
Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:19
Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video 10.01.2022 | 13:53
02:01
04:17
Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu | Video 10.01.2022 | 13:31
01:32
Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada | Video 10.01.2022 | 13:33
00:26
02:45
Bursa'da sevgilisiyle tartışan şahıs 13 aracın lastiğini kesti! 10.01.2022 | 13:04
01:56
Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı 10.01.2022 | 09:46
00:44
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 12:30
16:11
03:21
Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti | Video 10.01.2022 | 12:30
00:32
Engelli vatandaşa polisten yardım eli | Video 10.01.2022 | 12:30
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, takibe alınarak durdurulan bir Tır içerisinden, 1 ton 66 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, kaçakçılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan bir TIR, İzmit İlçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 960 pakette 1 ton 66 kilo kaçak nargile tütününe el konuldu. Ayrıca araç şoförü gözaltına alınarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.