1 ton kaçak nargile tütünüyle yakalandı | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, takibe alınarak durdurulan bir Tır içerisinden, 1 ton 66 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, kaçakçılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan bir TIR, İzmit İlçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 960 pakette 1 ton 66 kilo kaçak nargile tütününe el konuldu. Ayrıca araç şoförü gözaltına alınarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.