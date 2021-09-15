1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video

Kastamonu’da kötü koku şikayeti yapılan apartman dairesine giren polis ekipleri, 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. 10 gün önce vefat ettiği tespit edilen şahsın cesedi, güçlükle binadan çıkartıldı.