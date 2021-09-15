Video Yaşam 1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video

1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video

1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video
15.09.2021 | 18:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video 00:52
1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video 15.09.2021 | 18:16
Edirne’de sağanak etkili oldu | Video 01:48
Edirne'de sağanak etkili oldu | Video 15.09.2021 | 18:05
Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay... | Video 02:19
Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay... | Video 15.09.2021 | 17:54
Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 00:35
Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 15.09.2021 | 17:32
Boğularak öldürülen kadının babasından idam yasası çağrısı | Video 06:18
Boğularak öldürülen kadının babasından "idam" yasası çağrısı | Video 15.09.2021 | 16:47
Garanti kupon şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 02:16
"Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 15.09.2021 | 16:47
Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 01:54
Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 15.09.2021 | 16:36
Lunaparkta çocuğunu balerine bindirmeyen görevliye silah çekti | Video 01:07
Lunaparkta çocuğunu balerine bindirmeyen görevliye silah çekti | Video 15.09.2021 | 15:00
Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video 01:30
Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video 15.09.2021 | 14:58
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 05:04
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 15.09.2021 | 14:34
Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video 04:33
Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video 15.09.2021 | 14:37
Arda Turan’ın davası Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi | Video 04:56
Arda Turan’ın davası Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi | Video 15.09.2021 | 14:22
Mahallede bulunan tabelayı aracına yükleyen hurdacıya şoku yaşatan teyze: “Emanete sahip çıktım” | Video 02:13
Mahallede bulunan tabelayı aracına yükleyen hurdacıya şoku yaşatan teyze: “Emanete sahip çıktım” | Video 15.09.2021 | 14:03
Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 00:41
Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 15.09.2021 | 14:03
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 07:40
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 15.09.2021 | 13:54
Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 01:05
Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 15.09.2021 | 13:37
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 04:10
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 15.09.2021 | 13:28
Ankara’da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 02:48
Ankara'da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 15.09.2021 | 13:26
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 00:19
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 15.09.2021 | 13:11
Giresun’da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 00:12
Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 15.09.2021 | 13:11

Kastamonu’da kötü koku şikayeti yapılan apartman dairesine giren polis ekipleri, 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. 10 gün önce vefat ettiği tespit edilen şahsın cesedi, güçlükle binadan çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA