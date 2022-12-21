10 adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 9.5 milyon lira | Video

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri dokuz milyon 961 bin 700 lira olan 16 bin 346 adet elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy İlçeleri'nde depo ve iş yerine olarak faaliyet yürütülen 10 adrese baskın yaptı.

Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri dokuz milyon 961 bin 700 lira olan 16 bin 346 adet elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.