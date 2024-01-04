Video Yaşam 10 bin liralık makine parçalarını geri dönüşüme attılar | Video
10 bin liralık makine parçalarını geri dönüşüme attılar | Video

10 bin liralık makine parçalarını geri dönüşüme attılar | Video

04.01.2024 | 14:23

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dijital makine kurmak için kutuyu açıp dükkana giren yetkili servis ekipleri çıktıklarında kutunun geri dönüşüm aracı tarafından alındığını fark etti. Piyasa değeri 10 bin TL olan parçalar tonlarca geri dönüşüm malzemesinin içinden bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki yerel bir gazetenin satın aldığı dijital baskı makinesini kurmak için iş yerine gelen yetkili servis ekipleri makinenin kutusunu kapı önünde açarak, ana parçayla içeri girdi. O sırada caddeden geçen geri dönüşüm aracı kaldırımda duran ve içinde makine parçalarının olduğu kutuyu atık zannederek presli araca attı. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda dışarı çıkan teknik servis ekipleri kutunun olmadığını görünce o sırada sokaktan geçen geri dönüşüm aracının kutuyu aldığını fark etti. Durumu yetkililere haber veren ekipler geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından dijital makinenin parçalarını sağlam bir şekilde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan parçalarına kavuşan yerel gazete bulunan parçalarla dijital makinesini kurabildi.

Yerel gazetenin Haber Sorumlusu Soner Vatansever başlarına gelen olayı şöyle anlattı: "Ofise yeni bir dijital baskı makinesi almıştık. Yetkili servis ekipleri malzemeyi ofisin dışarısında kutudan çıkararak içeriye taşıdı. Tam bu sırada belediyenin geri dönüşüm ekipleri sokaktan geçiyormuş. Kapının önündeki boş kartonu atık sandılar, kasalarına atıp gittiler. Arkalarından yetişmeye çalıştık ama yetişemedik. İçerisinde makineyi aktif edebilmek için ekipmanlar vardı. Maalesef atık kamyonuyla beraber gitti. Daha sonra kamyonun şoförüne ulaştık ve nereye boşaltım yapacağını öğrendik. Atık alanında çöplerin arasında yaklaşık bir saat malzemeleri aradık. Nihayet preslenmemiş sağlıklı bir şekilde bulduk"

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