10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol’da ortaya çıktı! | Video

ATV’nin reyting rekorları kıran programlarından biri olan Esra Erol’da bugün Halis Ağca, ünlü sunucudan yardım istedi. Esra Erol’a katılan Halis Ağca, sosyal medyadan tanıştığıYaren Nur Toy’a 450 bin TL kaptırdığını açıkladı. Evli ve 10 çocuk babası Halis Amca, yaşadıklarını anlatırken Yaren Nur’un gerçek fotoğrafını da ilk kez görmüş oldu. İşte Esra Erol’da bugün yaşananlar!