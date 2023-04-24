10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanakta yarım asırlık çınar ağacı 2 aracın üzerine devrilirken, dere yataklarından taşan sular evlerde su baskınlarına neden oldu.