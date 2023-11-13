10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa’da 10 katlı iş merkezinin yanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
Binanın yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 10 katlı iş merkezinin önünde bulunan ofisin çatısında yapılan kutlama anları dron ile kaydedildi. Kısa süre önce çekildiği tahmin edilen dron görüntülerine, yanan binada yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2023 | 10:30
01:08
Arkadaşlar arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 13.11.2023 | 09:47
00:22
Şehit polise son görev | Video 13.11.2023 | 09:49
00:42
Saman yüklü tırda 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 13.11.2023 | 09:44
00:40
SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 13.11.2023 | 09:27
00:27
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 13.11.2023 | 09:30
01:13
07:47
00:30
02:35
03:34
01:41
Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın | Video 13.11.2023 | 08:22
01:38
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.11.2023 | 08:22
00:46
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü 13.11.2023 | 01:12
00:38
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı 13.11.2023 | 00:30
05:03
07:13
03:54
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte büyük ödül sorusu! 12.11.2023 | 21:48
01:32
40 dönüm bahçe küle döndü, asırlık ceviz ağaçları yandı 12.11.2023 | 18:07
03:35
Feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi | Video 12.11.2023 | 15:40