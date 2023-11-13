Video Yaşam 10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

10 katlı iş merkezinin yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

13.11.2023 | 10:30

Bursa’da 10 katlı iş merkezinin yanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Yangın, gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler, 33 araç ve 130 personel ile müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede çevresindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Binanın yanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 10 katlı iş merkezinin önünde bulunan ofisin çatısında yapılan kutlama anları dron ile kaydedildi. Kısa süre önce çekildiği tahmin edilen dron görüntülerine, yanan binada yansıdı.
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