10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada sürücüler adliyeye sevk edildi | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri basın mensuplarının kazaya ilişkin sorusuna, "Oldu işte abi" cevabını verdi.
Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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