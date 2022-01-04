10 köpeğin saldırısına uğrayan küçük Enes, 9 cerrahi operasyon geçirdi, 6-7 tane daha geçirmesi planlanıyor | Video

Okuldan eve dönerken 10 köpekten oluşan bir sürünün saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi ve yaklaşık 6-7 operasyon daha geçirmesi planlanıyor. Enes'in durumu hakkında konuşan annesi Ayşe Koca, “Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin, tek dileğimiz o. Bu soruna da kesinlikle bir çözüm bulunsun” dedi.