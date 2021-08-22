Video Yaşam 10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi | Video

10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi | Video

10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi | Video
22.08.2021 | 10:51

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İstanbul genelinde 13 ayrı iş yerine girerek toplamda 10 milyon liralık vurgun yapan 2'si kadın 8 kişilik çete çökertildi.  Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin şüphelilerin evine düzenlediği operasyon anları ile çetenin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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İstanbul'da Mart ve Haziran ayları içerisinde Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde 13 farklı iş yerinde hırsızlık ve 2 farklı yerde yağmacılık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çete üyelerinin gündüz saatlerinde dükkanlara girerek değerli gördükleri eşyaları çalarak ortadan kayboldukları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2'sinin kadın 8 kişilik çete oldukları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 10 Ağustos?ta bir eve yaptıkları operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen Serdal B.(45), Orhan A.(32), Batuhan A.(31), Onurhan B.(27), Cem Ş.(21), Hasan H.Ç.(24), Zehra T.(26) ve Sultan A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Eve yapılan operasyon anları da polis kamerasına yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Gözaltına alınan şüphelilerden Cem Ş.'nin 46, Serdal B.?nin 29, Batuhan A.'nın 14, Zehra T.'nin 16, Onurhan B.'nin 12, Orhan A.'nın 11, Hasan H.Ç.'nın 10 ve Sultan A.'nın 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdal B., Batuhan A., Onurhan B. ve Orhan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Cem Ş., Hasan H.Ç., Zehra T. ve Sultan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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