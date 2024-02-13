10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video
Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 10 turist yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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