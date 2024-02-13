Video Yaşam 10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video
10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video

10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video

13.02.2024 | 08:47

Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 10 turist yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul'a götüren tur otobüsü, sürücü B.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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